"تعداد السعودية": "الملصقات" عنصر أساسي للعد الفعلي ويجب عدم إزالتها من المباني

"الإحصاء": بيانات الحصر مرجع لصناع القرار في التخطيط والتطوير للخدمات العامة

شددت الهيئة العامة للإحصاء ممثلةً في تعداد السعودية 2022 على عدم إزالة الملصقات الذي تم وضعها على المنازل؛ لكونه عنصرًا أساسيًّا في عملية العد الفعلي التي ستنطلق قريبًا.

وذكرت الهيئة أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية، ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسًا ومرجعًا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.