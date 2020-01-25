332 مرشحًا وأكثر من 10 آلاف ناخب في انتخابات مراكز أحياء العاصمة المقدسة

أكد أن هذه فرصة لتطوير الأحياء وفق "استراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمكة"

كشف نائب الأمين العام المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الدكتور عبدالرحمن بن حمود الغامدي، أن عدد المرشحين والمرشحات في انتخابات الدورة الجديدة لمراكز أحياء العاصمة المقدسة وصل إلى 332 مرشحًا ومرشحة للتنافس على 132 مقعدًا، بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوفات الرسمية أكثر من 10 آلاف و700 ناخب وناخبة تحت شعار #صوتك_ينهض_بحيك.

وأرجع الغامدي سبب الإقبال من قِبل الناخبين من الجنسين إلى نجاح الأمانة العامة ممثلة في مراكز الأحياء الـ 19 التابعة لها من خلال اللقاءات التعريفية في حث أهالي الأحياء وأفرادها على التسجيل، سواء للترشح أو الانتخاب. وذكر أن هذه فرصة كبيرة لتطوير الأحياء وفق "استراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة 2020 - 2030"، بما يهدف إلى الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان.

وذكر نائب الأمين العام المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا في تنمية قيم التواصل والاجتماع، وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي، ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.

وقال الغامدي: "نسعى في جمعية مراكز الأحياء إلى تفعيل العمل التطوعي المؤسسي، وبناء بيئة عمل محفزة، تشجع على الابتكار والإبداع، وإعداد قيادات وكوادر مؤهلة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة (أحد البرامج المحققة لرؤية2030)".

وأشار الغامدي إلى أن انتخابات الدورة الجديدة لمجالس أحياء العاصمة المقدسة بدأت منذ الثلاثاء الماضي في 21 يناير الجاري، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمركزي حي "العسيلة والهنداوية" بمشيئة الله. وبلغ عدد المرشحين من الرجال 308 مرشحين، فيما عدد المرشحات النساء 24 مرشحة، بما يعادل 7 %.

وتتلخص أهداف جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة – بالنسبة للمستفيدين - في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري، والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصل والاجتماع، وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي، ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، وتحفيز سكان الأحياء من أجل تحسين جودة الحياة، وتنمية قدرات أفراد الحي.