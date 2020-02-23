أطباء يحذّرون من طريقة تقليدية لعلاج البواسير أثارت جدلًا!

بعد ظهور مقالات مثيرة للقلق عبر الإنترنت

يحث أطباء أولئك الذين يعانون من البواسير المزعجة، على عدم استخدام قطع البطاطس المجمدة في علاج الحالة الحرجة، بعد ظهور مقالات مثيرة للقلق عبر الإنترنت.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت الدكتورة ديانا غال، من خدمة الوصفة الطبية "Doctor-4-U": "يمكن أن تكون البواسير حالة مزعجة، وأحيانًا يشعر الأفراد بالحرج الشديد من طلب المساعدة الطبية، ويلجأون إلى وصفات الجدات القديمة بدلًا من ذلك؛ لكن لا يوجد دليل طبي على أن وضع البطاطس المجمدة على فتحة الشرج يمكن أن يساعد في علاج البواسير؛ لذا فإنني أحثّ أي شخص على التفكير قبل القيام بذلك".

وأضافت موضحة: "غالبًا ما تختفي الحالة الحرجة من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام، إلا أنه يوجد بعض الطرق المجربة والموثوقة لعلاجها. يجب شرب الكثير من السوائل، والحفاظ على تناول نظام غذائي غني بالألياف، ومحاولة الحصول على حمامات دافئة منتظمة لتخفيف الحكة والألم. وفي حال لم تنجح العلاجات المنزلية يُنصح بالذهاب إلى الطبيب واستكشاف علاجات بديلة".

ويأتي تحذير الدكتورة "غال" بعد انتشار سلسلة من المقالات على الإنترنت، زعمت أن وضع قطعة بطاطس مجمدة صغيرة في مكان الإصابة لمدة 30 ثانية، يمكن أن يزيل البواسير.

وزعمت أيضًا أنه نظرًا لأن البطاطس الخام قليلة الحموضة؛ فإنها يمكن أن تخفف الألم والحكة، في حين أن حالتها المجمدة تعمل على انقباض الأوعية الدموية في المنطقة الحساسة.

والبواسير عبارة عن تورم أو انتفاخ في أوردة فتحة الشرج، وتشبه الدوالي التي تظهر على الساقين، ولكن في جزء أكثر حساسية من الجسم.

وربطت النوبات الطويلة من الجلوس والإمساك، واتباع نظام غذائي منخفض الألياف والسمنة، بالحالة المؤلمة.