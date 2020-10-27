أيديكس تُوَقّع اتفاقية مع بلاي هيرا لتشغيل خدمات المحتوى والألعاب الرقمية

نايف: ستتيح لأي فرد أو شركة الوصول إلى قاعدة عملاء جديدة بطرق أسهل

أُبرمت في الرياض يوم الأحد الفائت، اتفاقية شراكة بين شركة التطبيقات الرقمية وهي المالك والمشغل لمنصة الألعاب الإلكترونية السعودية "بلاي هيرا PLAYHERA" وشركة التنفيذ المثالية المحدودة "أيديكس IDEX" وهي شركة رائدة في تشغيل خدمات المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية والدفع المباشر من خلال الهاتف المحمول، كما تتميز بتعاقداتها المباشرة مع أكثر من 40 مشغل شبكة اتصالات وعلاقات مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتقوم بتشغيل خدمات المحتوى والألعاب للعديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للأفراد والشركات الذين يريدون الوصول إلى شريحة اللاعبين والرياضات الإلكترونية، عبر التسجيل والمشاركة في المنصة ودخول مسابقات وبطولات الرياضات الإلكترونية المتاحة على المنصة، وتسهيل الاشتراكات من خلال الدفع المباشر عن طريق الهاتف المحمول عبر شركات الاتصالات؛ مما يسهم في زيادة إيرادات الأفراد والشركات، ويسهم في توسيع قاعدة العملاء لدى الجميع.

كما أشار الرئيس التنفيذي لمنصة "بلاي هيرا" نايف ملاعب إلى "أننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستتيح لأي فرد أو شركة الوصول إلى قاعدة عملاء جديدة بطرق أسهل، إضافة إلى زيادة الإيرادات من المشاركات في البطولات والمسابقات التي تقام عبر المنصة. نحن فخورون كمنصة سعودية وصلت للعالمية ولدينا ممثلون في منبع الألعاب الإلكترونية "اليابان"، بأن نواصل العمل على تشجيع الأفراد والشركات للدخول في هذا المجال والاستفادة من منصة "بلاي هيرا" للرياضات الإلكترونية".

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذ المثالية المحدودة "أيديكس IDEX" فهد الحمد، إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير جدًّا في الوصول لكافة شرائح المجتمع، وذات أثر إيجابي في المساهمة الفعالة في سوق المحتوى الرقمي والألعاب.

هذا وتطمح منصة الألعاب الإلكترونية "بلاي هيرا"، إلى توسيع قاعدة تواجدها بين اللاعبين على المستوى المحلي والدولي؛ حيث ستتيح لها الاتفاقية مع شركة "IDEX"، الوصول إلى اللاعبين عبر منصات شركات الاتصالات في دول المنطقة وتوسيع منصات التواصل معهم.