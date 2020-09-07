فيديو مخيف.. يوم توحشت الفئران في غياب الإنسان

في زمن كورونا

تخيل أنك تجلس وتشاهد حمامة تنقر الأرض بجمال وأمان، وفجأة ينقض عليها فأر ضخم يحاول سد جوعه بقتل الطائر والتهامه، في زمن كورونا وغياب الإنسان عن الشارع، تحول هذا المشهد المقزز إلى حقيقة في أحد شوارع مدينة نيويورك.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط الفيديو في موقف سيارات بمنطقة بروكلين في نيويورك، في شهر مايو الماضي، لكنه نشر على موقع العلاقات الاجتماعية يوم الأربعاء الماضي، وحقق أكثر من 3.4 ملايين مشاهدة.

ويُظهر المشهد المخيف الحمامة بين فكي الفأر الضخم وهي تضرب بجناحيها محاولة الهرب من أسنان القارض القاتل، دون جدوى.

وهنا يتدخل رجل لإنقاذ الحمامة، فيضرب الفأر المتوحش بعصا ضربتين قويتين، ليرغمه في النهاية على التخلي عن الحمامة.

ويصيح الرجل وكأنه يسأل الحمامة: "هل أنت على قيد الحياة؟".

وينتهي المشهد بالفأر يفر هارباً، بينما تسير الحمامة مبتعدة، وهي تعرج على ساق مصابة.

وتنقل الصحيفة عن تقرير لتليفزيون "فوكس 5"، أن أعداد القوارض في تزايد، وعدوانيتها أصبحت تشكل خطراً جديداً على سكان نيويورك؛ بسبب نقص في مصادر الغذاء المتاحة للقوارض، حيث لا تزال العديد من المطاعم مغلقة؛ بسبب جائحة كورونا.

ويضيف التقرير: المقلق هو أن الفئران الجائعة أصبحت أكثر عدوانية في سعيها لتناول وجبة.

وتظهر لقطات تم تصويرها بمدينة نيويورك في يوليو الماضي، الفئران وهي تتجول حول رواد أحد المطاعم، وهم يستمتعون بتناول وجبتهم في الهواء الطلق.

ويروي أحد رواد المطعم أنه تعرض لهجوم من قبل فأر، حيث أقدم الحيوان الجائع على قضم حذائه.