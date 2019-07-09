محكمة الخرطوم تأمر بإعادة خدمة الإنترنت في السودان

بعد انقطاع لمدة شهر منذ فضّ اعتصام القيادة العامة

أصدرت محكمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أمرًا قضائيًا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.



ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد أصدرت المحكمة أمرًا نهائيًا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي "زين"، كما أصدرت أمرًا آخر لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.



وجاء قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو الماضي، تزامنًا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.



وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، "عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة"، مؤكدًا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.



وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، أول أمس الأحد، قال "الكباشي"، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد تنهي أعمالها، الاثنين، تمهيدًا لتوقيع الطرفين عليها.

وبرر "الكباشي" تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: أخّرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظًا على الاتفاق.