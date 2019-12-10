شاهد.. هذه أفضل شركات الطيران العالمية في 2020 بينهم 3 خطوط عربية

12 معيارًا للتصنيف العالمي

كشف موقع "إيرلاينز ريتينج" المتخصص في تصنيف شركات الطيران وفق أفضل معايير السلامة والأمان ووسائل الراحة عن قائمة تضم أفضل شركات الطيران للعام 2020 وتصدرتها الخطوط الجوية النيوزيلندية بسبب ابتكاراتها في مجال الطيران الحائزة على العديد من الجوائز، مثل السلامة التشغيلية والقيادة البيئية وتحفيز موظفيها.



وتفوقت الخطوط الجوية النيوزيلندية وحلّت في صدارة القائمة للمرة السادسة في تاريخها، متفوقة على الخطوط الجوية السنغافورية التي فازت بالجائزة في العام الماضي، فيما فازت فيرجن أستراليا بجوائز أفضل طاقم اقتصادي ومقصورة.



ويأتي التصنيف العالمي بمشاركة خبراء الطيران ومراجعات السلامة الحكومية إلى جانب 12 معياراً رئيسيًا بما في ذلك عمر الأسطول ورأي الركاب وتقييمات الاستثمار وعلاقات الموظفين والعروض.

وجاءت ترتيب قائمة أفضل الخطوط الجوية في العالم 2020 كالتالي:

1- الخطوط الجوية النيوزيلندية.

2- الخطوط الجوية السنغافورية.

3- خطوط أول نيبون اليابانية.

4- خطوط كانتاس.

5- خطوط كاثي باسيفيك.

6- شركة طيران الإمارات.

7- شركة فيرجن أتلانتيك.

8- شركة إيفا إير.

9- الخطوط الجوية القطرية.

10- شركة فيرجن أستراليا.

11- خطوط لوفتهانزا.

12- خطوط فينير.

13- الخطوط الجوية اليابانية.

14- الخطوط الجوية الهولندية.

15- الخطوط الجوية الكورية.

16- خطوط هاواي الجوية.

17- الخطوط الجوية البريطانية.

18- خطوط ألاسكا الجوية.

19- خطوط دلتا الجوية.

20- شركة الاتحاد للطيران الإماراتية.