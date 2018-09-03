هذا ما فعله الملك سعود عندما تعرض مرافقه لوعكة في الجو.. "التمامي" يروي: والدي كان أميراً

محافظ بيشة السابق يتحدث لـ"سبق" عن توليه 5 محافظات: تقلص السلطة فرض تحديات وواجبات

كشف محافظ بيشة السابق مساعد بن سعود التمامي؛ لـ "سبق" تفاصيل عمل والده وعمله أيضاً في منصب محافظ في عدد من المحافظات لأربعة عقود من الزمن والمشاريع التنموية التي دشناهما، وتحدث عن ذاكرة الماضي ومصادفة تقاعده هو ووالده بعد تولي منصب محافظ بيشة.

وقال التمامي؛ لـ "سبق": "عمل والدى -رحمه الله - أميراً - قبل تغير المسمّى إلى محافظ - على عدد من المحافظات بدأها برماح واختتمها في بيشة، وأتذكّر من الوالد عديداً من القصص والمواقف، فقد كان يمتاز بسرعة بديهته وحُسن تصرفه وسرعة معالجته للأمور، وكنت شاهداً على قصص عديدة رأيت فيها والدي - رحمه الله - يعمل دون كلل وتحت توجيهات ولاة الأمر في خدمة الوطن والمواطن؛ بل لا تزال لبعض إسهاماته أثر حتى يومنا هذا".

رماح وقصة المطار

وأوضح: "في بداية عمل الوالد أميراً لرماح، كانت رماح معبراً تجارياً مهماً تمر بها البضائع بين الرياض والكويت، فاختار مكاناً منبسطاً كمطار محلي للمحافظة، وفي إحدى جولات الملك سعود الداخلية -رحمه الله- بالطائرة مرَّ أحد مرافقيه بوعكة صحية، فأرسل الطيّار إشارة برغبة الملك بالنزول في رماح، وطلب إرشاده للمطار، وتمّ توجيه الطيّار، ونزل في المكان الذي تمّ اختياره، وبالفعل نزل المرافق الذي تعرض للوعكة، وواصل الملك رحلته.

وأضاف: استأذن الوالد من خادم الحرمين الملك سلمان؛ حينما كان - حفظه الله - أميراً للرياض، بتحديد مساحة معينة وتوزيعها أراضي سكنية على أهالي رماح امتلكوا فيها فيما بعد صكوكاً وأقاموا عليها منازل حديثة.

وتابع: "انتقل بعد ذلك إلى الأفلاج وأتذكّر حينها عندما كنت تلميذاً في المرحلة الابتدائية أنه كان على تواصل وثيق مع أبناء المنطقة، محباً للاجتماع معهم، حيث كان يجمع في مجلسه ليلياً رؤساء الإدارات الحكومية والمواطنين، يتناولون بالحديث المواضيع الاجتماعية والثقافية وغيرها، حيث دشّن وافتتح عدداً من المشاريع التنموية بها ومنها طريق الأفلاج - وادي الدواسر، وافتتاح البلدية الذي انطلقت بعدها عجلة رقي المحافظة تجارياً وعمرانياً".

وبيّن: "بعد أن أمضى نحو ست سنوات في محافظة الأفلاج، انتقل الوالد إلى منطقة عسير وعمل أميراً على النماص وأحد رفيدة، قبل أن يختم حياته الوظيفية عام 1401هـ في بيشة".

مسيرة عمل وتقاعد ببيشة

وواصل "التمامي"؛ حديثه قائلاً: "أدّى تنقل الوالد المستمر بين الإمارات التي تختلف ظروفها وتحديات العمل فيها إلى تنوّع خبراته وصقل تجربته القيادية؛ الأمر الذي انعكس عليّ بالإيجاب لاحقاً حينما عملت محافظاً، ففي بداية حياتي الوظيفية كنت وأخي الأكبر فهد – رحمه الله -، والذي كان أيضاً أميراً لعدد من الإمارات قبل تغير مسمياتها لمحافظات في منطقة عسير، قريبين جداً من والدي - رحمه الله - ومساعدين له في أداء بعض مهامه، وهذا الأمر أكسبني خبرات مهمة، وبعد ذلك أصبحت أميراً على بلقرن، ثم بللسمر، ثم سراة عبيدة، التي شهدت فيها إصدار نظام المناطق والتحويل إلى محافظة، وعملت محافظاً لمحايل عسير، ثم محافظاً لبيشة حتى تقاعدت عام 2011م، مشيراً إلى أن بيشة تعد المحطة الأخيرة له ولوالده.

تدشين مشاريع تنموية

واستطرد: "خلال حياتي الوظيفية الممتدة لـ 39 عاماً، شهدت افتتاح وتدشين عديد من المشاريع التنموية في الإمارات والمحافظات التي عملت بها، وذلك ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها ولا تزال تشهدها المملكة في كل المجالات، ومن ذلك افتتاح وتدشين عديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق حتى الأندية الرياضية، وتسليم مئات المنازل جاهزة ومفروشة مجاناً للمحتاجين في سراة عبيدة ومحايل عسير بمبادرة من أمير منطقة عسير خالد الفيصل؛ خلال فترة توليه إمارة منطقة عسير ومازالت هذه المشروعات متواصلة بمتابعه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد؛ كما شهدت زيادة عدد من الكليات في محافظة بيشة، التي كانت نواة لجامعة بيشة".

وفاة والده وتعزية الملك

وأردف: "كانت وفاة والدي - رحمه الله - عام 1417 هجرية من المواقف التي لا أنساها، وكنت حينها محافظاً لسراة عبيدة، قدّم في حينها خادم الحرمين الشريفين - كان حينها حفظه الله أميراً للرياض - العزاء، مستذكراً - حفظه الله - عمل والدي في رماح والأفلاج، وكان لهذا الموقف غير المستغرب منه - حفظه الله - أبلغ الأثر فينا جميعاً في تخفيف مصاب فقد الوالد - رحمه الله.

واختتم قائلاً: "كان المحافظ في السابق يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة في أداء مهامه، ومع الزمن، ونظراً للتطور الكبير الذي شهدته المملكة على الصعيدين النظامي والإداري، أصبح المحافظ جزءاً من منظومة واسعة من الأجهزة الحكومية والخدمية المختلفة التي تؤدي أدوارها في خدمة المواطنين، وهكذا رغم تقلص مساحة السلطة التقديرية لدى المحافظ، إلا أن هذا قد فرض تحديات جديدة على عمل المحافظ، تمثلت في زيادة مساحة الواجبات المنوطة به في التنسيق بين الأجهزة الحكومية والخدمية، والعمل على الدفع بالتنمية في محافظاتهم، كذلك استيعاب الأنظمة المنظمة لعمله ولعمل هذه الجهات والأجهزة العاملة معه في المحافظة.