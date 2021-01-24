حالة تقلبات جوية جديدة تواعد أجواء المملكة.. هنا موعدها وخريطتها

الأرصاد: تبدأ بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول الأمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار.

وقال المركز اليوم: يلي ذلك تساقط لـ #الثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاء من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق، وسيصدر تقرير خاص لاحقاً.