النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً

قالت إن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. والغرامة تصل لمليون ريال

أوضحت النيابة العامة أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

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17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 09:39 PM

قالت إن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. والغرامة تصل لمليون ريال

النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً

ذياب الشمري

الرياض

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أوضحت النيابة العامة أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

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