مع ظهور المتحورات الجديدة.. احترس من شراء أداة فحص كورونا المنزلية عبر الإنترنت

تحذيرات بأنها قد تعطي نتائج خاطئة وتتسبب في انتشار المرض بشكل أكبر

كشفت تحقيقات أمريكية أن الطلب على أداة فحص كورونا المنزلي مرتفع بشكل كبير عالميًّا مع ظهور المتحورات الجديدة إلا أن المستهلكين قد يكونون ضحية لأجهزة مزيفة، تنتشر عبر العديد من مصادر البيع الإلكترونية.

وتنتشر أدوات الفحص الذاتي المنزلي الخاص بفيروس كورونا على مصادر البيع عبر الإنترنت بشكل واسع، والكثير منها مزيف أو غير مصرح به؛ ما يؤدي إلى خطر زيادة انتشار الفيروس عن غير قصد لعدم الحصول على النتيجة الصحيحة، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة، وفقًا لوثيقة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

وتجد أدوات الفحص الذاتي إقبالاً كبيرًا حول العالم بعد أن سمحت السلطات الصحية في كل بلد للعديد من الشركات بتوفيرها في الصيدليات والمستشفيات إلى جانب المختبرات ومصادر البيع الرسمية الأخرى، إلا أنها كذلك تجد إقبالاً كبيرًا من المستهلكين حول العالم للشراء عبر الإنترنت؛ ما كشف عن الكثير من الأدوات المزيفة أو غير المصرحة، التي قد تعطي نتائج خاطئة؛ وتتسبب في انتشار المرض بشكل أكبر.