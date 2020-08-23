في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .. 3 انتصارات وتعادلان

اختتمت مساء أمس السبت منافسات الجولة الـ32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق النجوم على مضيفه النهضة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 29 نقطة بالمركز الثامن عشر، وبقي فريق النهضة عند رصيده السابق بـ 51 نقطة بالمركز السادس.
وتعادل الكوكب مع ضيفه الثقبة بنتيجة 1-1، ليرفع الكوكب رصيده عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما فاز الباطن على ضيفه حطين بنتيجة 1-0، ليرفع الباطن رصيده إلى 63 نقطة "بالمركز الأول"، بينما تجمد رصيد حطين عند 29 نقطة بالمركز السابع عشر.
وكسب الجبلين ضيفه المجزل بنتيجة 4-0، ليصبح رصيد الجبلين 45 نقطة بالمركز التاسع، فيما بقي رصيد المجزل عند 29 نقطة بالمركز التاسع عشر، وفي آخر مباريات الجولة تعادل أحد مع ضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، ليصبح رصيدهما 55 نقطة بالمركزين الرابع والخامس (تواليًا).دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
الباطن يعتلي الصدارة .. والعين يتراجع للوصافة
اختتمت مساء أمس السبت منافسات الجولة الـ32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق النجوم على مضيفه النهضة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 29 نقطة بالمركز الثامن عشر، وبقي فريق النهضة عند رصيده السابق بـ 51 نقطة بالمركز السادس.
وتعادل الكوكب مع ضيفه الثقبة بنتيجة 1-1، ليرفع الكوكب رصيده عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما فاز الباطن على ضيفه حطين بنتيجة 1-0، ليرفع الباطن رصيده إلى 63 نقطة "بالمركز الأول"، بينما تجمد رصيد حطين عند 29 نقطة بالمركز السابع عشر.
وكسب الجبلين ضيفه المجزل بنتيجة 4-0، ليصبح رصيد الجبلين 45 نقطة بالمركز التاسع، فيما بقي رصيد المجزل عند 29 نقطة بالمركز التاسع عشر، وفي آخر مباريات الجولة تعادل أحد مع ضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، ليصبح رصيدهما 55 نقطة بالمركزين الرابع والخامس (تواليًا).