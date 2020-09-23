"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.