"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.