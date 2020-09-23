"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 12:27 PM

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

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