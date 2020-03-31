بالصور.. "مرور الخرج" يواصل جهوده المكثفة لمتابعة منع التجوُّل

"القحطاني" أشاد بوعي الأهالي الكبير والتزامهم التام بتطبيق القرار

يواصل أفراد شعبة مرور محافظة الخرج تكثيف جهودهم ومهامهم في طرقات وميادين المحافظة الرئيسية لتطبيق أمر منع التجوُّل الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فيروس كورونا، يوميًّا من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" في جولة ميدانية خلو شوارع وميادين المحافظة الرئيسية من السيارات والمارة إلا من رجال المرور؛ إذ أُقيم عدد من نقاط التفتيش في تلك الطرق والميادين بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من مدير شعبة مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني؛ وذلك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم أولاً، ثم الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أشاد مدير شعبة مرور الخرج، العقيد علي بن مهذل القحطاني، عبر "سبق" بوعي المواطنين والمقيمين الكبير في محافظة الخرج، والتزامهم الكامل بقرار منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال: إن فِرق مرور الخرج تواصل عملها منذ أول أيام مع الجهات الأمنية الأخرى لتطبيق قرار منع التجول، وستواصل بشكل يومي عملها الكامل في الطرق والميادين الرئيسية في المحافظة لضمان تحقيق أعلى التزام في تطبيق القرار.

يُذكر أن أمر منع التجول جاء ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وستكون عقوبة المخالف في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وتتضاعف في المرة الثانية، وفي الثالثة تُحوَّل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 20 يومًا.