"السعودية للكهرباء": إعادة تدوير 6 ملايين لتر زيوت محولات في 5 سنوات

أكدت أن ذلك جاء بهدف تقليل الفقد في الموارد وتقليل إنتاج النفايات الخطرة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أنه إيماناً منها بواجبها الوطني تجاه حماية البيئة، ومسؤوليتها حيال المجتمع والأجيال القادمة، تعمل على الحفاظ على البيئة وصونها والحد من تلوثها، من خلال الالتزام بالقوانين والمقاييس البيئية السارية؛ لحماية الصحة العامة ودعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنها أعادت تدوير ما يقارب 6 ملايين لتر من زيوت المحولات في الفترة من 2012 – 2016، بهدف تقليل الفقد في الموارد وتقليل إنتاج النفايات الخطرة.

وأشارت إلى أن مواقعها تعمل على مراقبة الانبعاثات من المداخن، بأجهزة المراقبة المستمرة أو بالأجهزة المحمولة، إضافة إلى مراقبة الانبعاثات الشاردة، وتصريف مياه الصرف الصناعي والصحي وتلوث المياه الجوفية والضوضاء البيئية وجودة الهواء في المناطق المحيطة بمنشآتها، والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

وأكدت "السعودية للكهرباء"، التزامها التام بتصميم جميع مشاريعها؛ لتتوافق مع المقاييس البيئية السائدة، للإسهام في تحسين بيئة المملكة، مبينةً أنها في هذا الإطار تعمل على مراقبة مستوى التوافق مع النظام العام للبيئة الصادر في العام 2001، والمقاييس البيئية المحدثة، من خلال التدقيق الدوري المبني على بروتوكول التدقيق البيئي للشركة المتوافق مع2011ISO 19011، الذي يحدد مستوى توافق كل موقع من مواقع الشركة الخاضعة للتدقيق مع هذه المقاييس.

وأوضحت أنه تم إعداد وتطبيق وثائق التوافق البيئي، وتنفيذ برامج التوعية والتدريب، وإعداد الدراسات والمسوحات البيئية، وإنشاء مرافق لإدارة النفايات، وتركيب أنظمة استرجاع المواد في خزانات الوقود، وإنشاء برك تبخير وخزانات للمواد الخطرة، وتحسين أنظمة فصل الزيوت والمياه الملوثة في المحطات، وتركيب أنظمة المراقبة والتحكم بانبعاثات ملوثات الهواء في محطات التوليد، مثل أنظمة التحكم في انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين والدقائق العالقة.

وأشارت الشركة، إلى أنها بدأت التعاون مع المراكز البحثية المحلية والعالمية، في كيفية الاستفادة من الرماد الكربوني الناتج من عملية احتراق الزيت الثقيل في محطات التوليد البخارية وتحويله من مادة خطرة ضارة بالبيئة، إلى مادة يستفاد منها وتحويلها إلى مصدر دخل للشركة، حيث وقعت اتفاقية مع معهد البحوث التابع لجامعة ميموريال الكندية لبحث إمكانية استخلاص معادن قيمة من الرماد الكربوني مثل الفاناديوم والنيكل واستخدام الرماد الكربوني في تنقية المياه وفي معالجة الانبعاثات الغازية من الغلايات، كذلك وقعت اتفاقية مع شركة أسمنت الصفوة لإعادة تدوير الرماد الكربوني واستخدامه كمصدر للطاقة بطريقة آمنة بيئياً.