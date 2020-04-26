"العنود الخيرية" تشارك بالحملة الوطنية "مجتمع واعٍ" للوقاية من كورونا

تقدم مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الدعم للحملة الوطنية "مجتمع واعٍ" التي تهدف إلى تقديم توعية صحية بأسلوب منظم وممنهج وموثوق بجهود متطوعين مدربين ومؤهلين للتوعية الوقائية لفيروس كورونا الجديد، وبما يسهم في دعم جهود وزارة الصحة وتسهيل حصول سكان المملكة على التوعية الصحية السليمة.

وجاءت الحملة بتنفيذ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وجمعية التطوع الصحي "أثر"؛ بهدف صناعة فرص تطوعية احترافية ونشر ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتفعيل العمل التكاملي مع القطاعات، وتقديم حزمة من الخدمات الوقائية والمساهمة في التوعية بفيروس كورونا.

وتشتمل الحملة على خمس برامج أساسية وهي: التوعية الوقائية بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة ويتم تنفيذ الحملة الوقائية في مراكز التسوق "الهايبر ماركت "، ومراكز الإيواء والإصلاحيات، وتوزيع حقيبة الوقاية الشخصية التي تتضمن بروشورًا بأربع لغات، ومعقمات، وغيرها في الأحياء المكتظة بالسكان والتجمعات العمالية؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 100 ألف حقيبة في المرحلة الأولى، وأخيرًا الدعم والإرشاد النفسي.

جدير بالذكر أن المؤسسة تشارك في الحملة الوطنية "مجتمع واعٍ"؛ مؤكدةً التزامها بخدمة المجتمع ومنظمات القطاع الثالث، بالعديد من البرامج والمبادرات التطوعية؛ حيث أعلنت منذ بداية الأزمة عن تقديم الدعم المرن للمبادرات التطوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما يدعم جهود الدولة رعاها الله، كما ساهمت في استثمار أوقات الفراغ للشباب والشابات بما يفيدهم من خلال إتاحة فرص التطوع عن بُعد في مختلف المجالات والتخصصات، بالإضافة لمساهماتها في تقديم الدعم للجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية والفِرَق التطوعية؛ بما يعزز العمل التكاملي مع القطاعات لمواجهة فيروس كورونا بإذن الله.