أُمٌّ بلا قلب.. شاهد امرأة تخاطر بحياة ابنها وسط صراخه!

بلاغ من مجلس الطفولة للتحقيق في الواقعة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لأم، انتُزعت الرحمة من قلبها، وكادت تضحى بحياة ابنها. الفيديو تم التقاطه في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أظهر مقطع الفيديو طفلاً متعلقًا بنافذة الطابق الثالث بإحدى البنايات، وتحاول أمه الدفع به لتسلق "بلكونة" شقتهم لفتحها بعد أن أغلق الابن الشقة، ونسي المفتاح بداخلها.

وظل الطفل يصرخ مرتعدًا ومتوسلاً لوالدته بأنه لا يستطيع التسلق، إلا أنها كانت مصرة على الدفع به في مشهد مرعب!

ولولا أن صرخات الطفل دفعت بعض الجيران لتوجيه التوبيخ للأم لم تكن لتتراجع عن الدفع بطفلها إلى الموت.

وبعدما خضعت الأم لتحذيرات الجيران، وأدخلت ابنها من شرفة الشقة المجاورة لشقتها، انهالت عليه ضربًا لتوبيخه على نسيان المفتاح بالداخل.

من جانبه، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة مساء أمس الجمعة ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة بعد أن توصل لبيانات الأم التي تبيَّن أنها تقيم بمنطقة حدائق أكتوبر، حسب موقع "العربية نت".

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019 نقلاً عن فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الفيديو كشف أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "شرفة مجاورة" لفتح باب الشقة المغلق بعد أن فقدت مفاتيحها وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، ووسط صيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت "العشماوي" في بيان لها إلى أنه حرصًا على مستقبل الطفل، ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.