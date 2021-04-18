طلاب ماجستير "إعلام أم القرى" يجمعون أول "دليل إتيكيت سعودي"

أعدّ طلاب ماجستير العلاقات العامة في قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، بإشراف الدكتور فيصل الشميري، دليل الإتيكيت السعودي، وذلك لأحد المشروعات العلمية خلال دراستهم لتخصص العلاقات العامة في عام 1442هـ.



وأوضح "الطالب ثامر"، رئيس فريق إعداد الدليل، وهو أحد طلاب ماجستير العلاقات العامة، أن هناك حاجة ماسة إلى وجود دليل إتيكيت سعودي يجمع أبرز الأنشطة في الإتيكيت، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والممارسة العملية تم العمل على هذا الدليل على مدار أشهر عدة ليكون أحد المراجع المهمة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.



وشكر باسمه ونيابة عن زملائه الطلاب، الدكتور فيصل الشمري، على إشرافه ودعمه لطباعة الدليل.