"الصحة": تسجيل 492 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 592 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، تسجيل 492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 335097 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 592 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 319746 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4794 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10557 والحالات الحرجة 993 حالة.