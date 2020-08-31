بعد قليل من حادث مماثل في أبو ظبي.. مصرع شخص في انفجار بمطعم في دبي

الواقعة الأولى ناتجة أيضًا عن "تسرب غاز": انفجار ناتج عن التمديدات في المطعم

أفادت وسائل إعلام محلية إماراتية، بمصرع شخص جراء انفجار أسطوانة غاز اليوم الاثنين بمطعم في إمارة دبي.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن فِرَق الدفاع المدني في دبي، تمكنت من السيطرة على حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية مسجلة حالة وفاة واحدة.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي بأنه "في الساعة 04:31 من صباح اليوم، ورد بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بوقوع حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية بمبنى مكون من أربعة طوابق، وعلى الفور انطلقت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المبنى كإجراء وقائي".

وتَبَيّن أن الحريق "ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 04:54 من صباح اليوم (خلال 33 دقيقة)، وتم تسليم موقع الحريق إلى شرطة دبي لاستكمال التحقيقات".

وفي وقت سابق اليوم قالت وكالة الأنباء الإماراتية: إن #شرطة_أبو ظبي تتعامل مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بـ#أبو ظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الوكالة أنه كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فِرَق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبو ظبي، وتباشر حاليًا الفِرَق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

وتابعت الوكالة في حينه: تتعامل الفِرَق المعنية مع الموقف بشكل مباشر، وتدعو #شرطة_أبو ظبي الجمهور الكريم إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.