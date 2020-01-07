مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن ينطلق على فترتَيْن "صباحية ومسائية".. غدًا

"الهاجري" أكد أن المهرجانات الرئيسية الكبرى تسهم في رفع أسعار الهجن

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلاق مهرجان الهجن غدًا الأربعاء على فترتين، صباحية تبدأ السابعة صباحًا، ومسائية في الثانية بعد الظُّهر، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للهجن.

وتفصيلاً، أوضح مالك الهجن غانم بن ردة الهاجري اكتمال استعداداتهم للمشاركة في هذا الحفل الكبير، وقال: "أحب أن أشيد بنجاح المهرجان. وقد أكملنا استعدادنا للمشاركة. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى".

وعن كيفية إعداد الهجن للمشاركة قال: "هناك مشاركات تمهيدية، تُقام في الميادين الخاصة في الشرقية وتبوك والرياض والكويت، بمشاركة جميع مُلاك الهجن، وفيها يتم تحديد مدى القدرة على المنافسة في المهرجانات الكبيرة". مضيفًا بأن "المشاركات الفرعية هي الفيصل؛ فمن خلالها تتخذ قرارك بالمشاركة في المهرجان من عدمها".

وكشف الهاجري أن الغذاء الأساسي هو الشعير والبرسيم الأخضر؛ إذ لا بد من توافرهما لدى جميع مُلاك الهجن؛ فهما من الأعلاف الرئيسية.

وأكد أن المهرجانات الرئيسية الكبرى - وأبرزها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل - تُسهم بشكل كبير في رفع أسعار الهجن، سواء في السعودية أو خارجها.. وقال: "كل شخص يريد الفوز لا بد أن يشتري بأي سعر". مشيرًا إلى أن هذه المهرجانات تعتبر ركيزة أساسية للهجانة؛ فهي سوقهم المفضل، وكثيرون يأتون من أجل البيع.

وأشاد الهاجري بالتنظيم مقدمًا شكره للقائمين على أمر المهرجان، ومتمنيًا التوفيق للجميع.