"بدر العساكر" ينعي أخاه "حسن" بكلمات مؤثرة

عبر تغريدة في "تويتر"

نعى مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة مسك الخيرية، بدر العساكر، أخاه "حسن" الذي وافته المنية اليوم، وتمت الصلاة عليه بعد صلاة العصر، ودُفن بمقبرة الشمال بالرياض، حيث توفي بعد معاناة مع المرض.

جاء ذلك في تغريدة بحسابه الرسمي بتويتر حيث قال فيها: "ورحل أخي حسن، ‏ذو الوجه الحسن، ‏وصاحب النور ‏بنور روح كلها سرور، ‏كان خيراً في العطاء، ‏راضياً ومسلماً بالقضاء, ‏رباه فارفع درجته في عليين، ‏رباه فاجعل ما أصابه من بلاء ‏عوضاً لمنزل بالجنان، أستودعك ربي الغفور الرحيم، أستودعك الرحمن السميع العليم".

إدارة صحيفة "سبق" الإلكترونية تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة العساكر، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

