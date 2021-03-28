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تلقى اتصالًا هاتفيًا بحث فيه عددًا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.