فلكية جدة : زحل في الاقتران الشمسي اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن كوكب زحل سيمر خلف الشمس اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 من منظورنا على الأرض عند الساعة 09:55 مساء بتوقيت مكة (06:55 مساء بتوقيت غرينتش) وسوف يفصل بينهما 0 ° 51 'درجة وهذا سيجعله غير مرصودا تماما لعدة اسابيع حيث سيكون مطموسا في وهج ضوء الشمس.



زحل سيكون في نفس الوقت تقريبًا في أبعد مسافة له عن الأرض - 1,630,348,039 كيلومتر - نظرًا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.



إذا كان يمكن رصد زحل في هذا الوقت ، فسيظهر حجمه الظاهري في أصغر حالاته وأضعفها بسبب بعده الكبير وسوف يبلغ قطره 15.2 ثانية قوسية.



خلال الأسابيع والأشهر التالية ، سيعود زحل إلى الظهور غرب الشمس ، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء قبل الفجر، وبعد حوالي ستة أشهر ، سيصل إلى التقابل ، عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.