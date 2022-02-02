"أبها" يوافق على رحيل "القحطاني" إلى " أولمبياكوس اليوناني"

دون الكف عن تفاصيل الصفقة

أعلن نادي أبها، اليوم الأربعاء، موافقته على انتقال محمد القحطاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي أولمبياكوس اليوناني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها : "وافقت إدارة نادي أبها على انتقال اللاعب محمد القحطاني لنادي أولمبياكوس اليوناني".

ولم يذكر النادي الجنوبي أي تفاصيل عن الصفقة سواء قيمتها أو مدة التعاقد، متمنين للاعب التوفيق في مشواره القادم". .

ويلعب القحطاني في مركز الجناح الهجومي، وتدرج في مختلف الفئات السنية، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في بداية الموسم الرياضي الجاري2021-2022.

ونجح محمد القحطاني، في جذب الانتباه لموهبته، لينضم إلى اللاعبين الموهوبين، الذين التحقوا ببرنامج ابتعاث المواهب في إسبانيا، ضمن برنامج صقور المستقبل السعودي.

واستطاع اللاعب الشاب التتويج، في وقتٍ سابق، بلقب هداف درجة الشباب بنادي أبها، وذلك قبل الانضمام إلى برنامج صقور المستقبل.

يُذكر أن أولمبياكوس يتصدر الدوري اليوناني برصيد 50 نقطة وعلى مقربة من تحقيق لقب الدوري اليوناني خلال الموسم الحالي.