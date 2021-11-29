"المرور" يدشّن خدمة مزاد لوحات تسجيل المركبات المميزة الإلكترونى عبر "أبشر"

ستتم إلكترونيًا وسترسل اللوحات لملاكها بالبريد من خلال العنوان الوطني

‏‎تدشن الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" يوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 1443هـ ، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).



وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة (أبشر أفراد) www.Absher.sa، وسترسل اللوحات لملاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.