"الأشرفي": تدشين النسخة الثانية لتطبيق مصحف المدينة تتويج لعمل مميز

أكد أن خادم الحرمين وولي العهد يواصلان تقديم خدمات فريدة لكل المسلمين

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر بن حافظ محمود الأشرفي أن تدشين النسخة الثانية من مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل تتويج لعمل المجمع المتميز الذي سيخدم ملايين المسلمين بالعالم، منوهاً بالعناية الفائقة التي تبذلها المملكة بالقرآن الكريم وعلومه، من خلال أكبر مطبعة عرفها التاريخ لخدمة القرآن الكريم هي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.



وبيّن الشيخ "الأشرفي" أن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة التي تزيد على 13 لغة عالمية عمل مبارك لا نملك معه إلا الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً، مؤكدا أن المملكة تسير بخط ثابته ومتسارعة، نحو كل ما يخدم المسلمين ويسهم في ربطهم بالوحيين اللذين هما مصدر العز والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة.



ونوه "الأشرفي" بالبرامج والمشاريع التطويرية التي شهدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي حقق خلال السنتين الماضيتين إنجاز غير مسبوق في انتاج المجمع من الإصدارات زادت على الـ18 مليوناً بمختلف الأحجام، وهي امتداد للدعم الكبير الذي قدمته المملكة وقيادتها للمسلمين بالعالم.