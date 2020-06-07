"سدير للأدوية": عقار كورونا "فافيبيرافير" المجلوب من الصين لا يزال يخضع لدراسات

قالت: تواصلت سفارتنا ببكين مع الجهات المختصة واستوردته "فارما" وعبّأته بمصنعها

أكّدت شركة "سدير فارما" للأدوية، أن عقار "فافيبيرافير" الذي تم جلبه من الصين لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة للتأكّد من فعاليته في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: "متابعة لما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير شركة سدير فارما لعقار فافيبيرافير (favipiravir) لعلاج بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت شركة سدير فارما وبدعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالتواصل مع شركة تشجيانغ هيسون الدوائية، المرخصة من شركة فيوجي فيلم، التي تمتلك حق تسويق عقار فافيبيرافير".

وأضافت: "قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية، بالتواصل مع الجهات المختصة بهذا الخصوص، ونظراً لثقل المملكة ولعمق العلاقات التي تربط البلدين، فقد تم إنجاز الأمر، وعليه قامت شركة فارما باستيراد الدواء للمملكة وتعبئته في مصنعها في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستخدامه داخل المملكة".

وتابعت: "نود التنويه أن الدواء فافيبيرافير لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة للتأكد من فعاليته في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ولم يحصل حتى إعداد هذا البيان، على موافقة الجهات الرسمية في المملكة لعلاج المرضى".