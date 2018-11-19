سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7560.13 نقطة

بتداولات تجاوزت قيمتها 2.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 63.22 نقطة، ليقفل عند مستوى 7560.13 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الأسماك، والباحة، وأسمنت نجران، وأسمنت الجنوب، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الصادرات، وأسمنت العربية، والوطنية للتعليم، وبدجت السعودية، والجزيرة ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.95%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والأسماك، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والإنماء، والراجحي، والأسماك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2.94 نقطة، ليقفل عند مستوى 2429.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 200 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 15 ألف سهم تقاسمتها 62 صفقة.