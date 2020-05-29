وفاة المبتعث "الشهراني" بولاية تينيسي بالولايات المتحدة.. في ظروف غامضة

السلطات الأمنية الأمريكية تحقّق في الحادث.. والسفارة بواشنطن تتابع

تُوفي المبتعث "خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني"؛ في ظروفٍ غامضة في مدينة سموكي ماونتن بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المواطن علي بن سعد الشهراني؛ لـ"سبق"، إن شقيقه "خالد" يبلغ من العمر 35 عاماً، متزوج، ولديه ثلاثة أطفال، ومبتعث على برنامج ابتعاث إدارة التعليم.

وأضاف، تلقينا نبأ وفاة شقيقي "خالد"، أمس، بوساطة زوجته المبتعثة في الولاية نفسها.

واختتم، بدأت السلطات الأمنية الأمريكية تحقيقاتها في القضية، بمتابعة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن.

المبتعث خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني الولايات المتحدة الأمريكية

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29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 01:30 PM

السلطات الأمنية الأمريكية تحقّق في الحادث.. والسفارة بواشنطن تتابع

وفاة المبتعث "الشهراني" بولاية تينيسي بالولايات المتحدة.. في ظروف غامضة

سويد الحارثي

الرياض

39 163,145

تُوفي المبتعث "خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني"؛ في ظروفٍ غامضة في مدينة سموكي ماونتن بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المواطن علي بن سعد الشهراني؛ لـ"سبق"، إن شقيقه "خالد" يبلغ من العمر 35 عاماً، متزوج، ولديه ثلاثة أطفال، ومبتعث على برنامج ابتعاث إدارة التعليم.

وأضاف، تلقينا نبأ وفاة شقيقي "خالد"، أمس، بوساطة زوجته المبتعثة في الولاية نفسها.

واختتم، بدأت السلطات الأمنية الأمريكية تحقيقاتها في القضية، بمتابعة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن.

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المبتعث خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني الولايات المتحدة الأمريكية

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