بسبب مماطلة "تاليريس" .. "الأهلي" يطلب "مارينيو" نجم "سانتوس"

كشف الإعلامي رودي جاليتي عن وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة النادي الأهلي السعودي ونظيرتها في سانتوس البرازيلي للتعاقد مع اللاعب مارينيو.

وبحسب الإعلامي الإيطالي فإن إدارة الأهلي اضطرت لفتح خط المفاوضات للبحث عن عناصر جديدة في خانة الجناح بعد تأخر نادي تاليريس في الرد عليهم بشأن ضم الكولومبي دييغو فالويس .

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وأن فاوض اللاعب في عام 2020 لكن إدارة ناديه البرازيلي رفضت التفريط فيه.

اللاعب مارينيو هو برازيلي الجنسية وهو خيار بديل لإدارة النادي الأهلي الطامحة في التوصل لاتفاق مع تاليريس الأرجنتيني لضم اللاعب الكولومبي دييغو فالويس.