"ترامب" يلتقي "بوتين" على هامش "العشرين"

بحثا عددًا من قضايا الاستقرار الاستراتيجي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة الدول العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.

وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ أبرزها قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 04:59 PM

بحثا عددًا من قضايا الاستقرار الاستراتيجي

"ترامب" يلتقي "بوتين" على هامش "العشرين"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة الدول العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.

وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ أبرزها قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

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