ملتقى "العلاقات العامة" يستضيف الإعلامي الشعباني ليتحدث عن "التجربة الصينية"

درس وعاش وعمل في عدد من المدن الصينية

يستضيف ملتقى العلاقات العامة، الإعلامي السعودي عبدالعزيز الشعباني، الذي درس وعمل وعاش وتاجر، وزار عدة مدن في جمهورية الصين الشعبية لمدة تزيد على نصف عقد من الزمن، كوّن خلالها صورة ذهنيه عن الإعلام الصيني، والرسالة الإعلامية الصينية، والأماكن والأحداث والمواقف والاختلافات بين الشعبين السعودي والصيني، وأصدر أخيرًا كتابه "في بلدة صينية قديمة.. قصص واقعية وتأملات لسعودي".

الجدير بالذكر أن ملتقى العلاقات العامة، هو لقاء أسبوعي، وأحد فعاليات العلاقات العامة الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الأكاديميين والممارسين وطلاب العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالمملكة العربية السعودية.