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يُعقد عند الثالثة والنصف من مساء اليوم بمشاركة متحدث وزارة الصحة

وزارة البيئة والمياه تشارك في المؤتمر المشترك لمتابعة مستجدات كورونا

تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.