وزارة البيئة والمياه تشارك في المؤتمر المشترك لمتابعة مستجدات كورونا

تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.
حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.فيروس كورونا الجديد وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الصحة
يُعقد عند الثالثة والنصف من مساء اليوم بمشاركة متحدث وزارة الصحة
تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.
حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.