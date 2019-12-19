فرضية تسرب غاز داخل مصنع بجدة تستنفر 9 جهات حكومية

التجربة نفذها الدفاع المدني اليوم بمتابعة اللواء "المنتشري"

نفذ رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم؛ تجربة فرضية عن تسرب غاز داخل مصنع جنوب المحافظة، بمتابعة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

ووفق سيناريو التجربة، ورد بلاغ عن تسرب غاز الاستيلين داخل مصنع بالمدينة الصناعية جنوب المحافظة.

وتضمن أمر عمليات الفرضية توجيه فرق الإطفاء والإنقاذ والمعدات المساندة، وفرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة إلى الموقع، بمشاركة الجهات المعنية؛ وهي: "شرطة محافظة جدة، المرور، الدوريات الأمنية، الشؤون الصحية، أمانة محافظة جدة، الهلال الأحمر السعودي، شركة الكهرباء وشركة الغاز الأهلية".

وقال مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة المكلف، العقيد أحمد بن حمدان المطيري: هذه التجارب الفرضية تأتي ضمن خطة معتمدة مسبقاً بتوجيه المحافظ الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأضاف: الخطط المعدة بموجب أمر العمليات موضح فيها مهام وأعمال كل جهة من الجهات المرتبطة بمدني جدة؛ لاتخاذ كافة الترتيبات الكفيلة لمواجهة أي طارئ.

وأردف: الوقوف على مستوى سرعة الأداء يهدف إلى تحقيق الغاية المنشودة من تلك التجارب .