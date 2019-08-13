شاهد.. (الشؤون الإسلامية) تنقل بث الحرم إلى منى عبر شاشات عملاقة

بصور ثابتة وحركية ضمن جهودها لخدمة ضيوف الرحمن خلال الحج

تنقل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البث المباشر للمسجد الحرام بشاشات عملاقة عبر (قناة القرآن الكريم)، وتطل على ضيوف الرحمن في مشعر منى، كما تقدم هذه الشاشات عددًا من الرسائل التوعوية النصية مرفقة معها صورًا ثابتة وحركية لتوجيه الرسالة بشكل أفضل لأكبر عدد ممكن من الحجاج؛ إذ يشاهدها القادمون إلى جسر الجمرات، والخارجون منه.

وتأتي هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام 1440هـ - إضافة إلى العديد من البرامج، كتوزيع المصاحف والمطبوعات الدينية، وتقديم خدمات الإفتاء، وتنظيم المحاضرات والدروس العلمية - بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

من جهتهم، عبّر عدد من ضيوف الرحمن الذين قَدِموا لأداء مناسك الحج خلال هذا العام عن جزيل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين، كما شكروا معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.