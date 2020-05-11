العراق.. 51 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

الصحة: مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 2818 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 2548 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 129701".

ووفق روسيا اليوم أضافت، أن "مختبراتها سجلت 51 إصابة خلال اليوم الاثنين في محافظتي بغداد وتسجيل 56 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 2818 حالة إصابة، وبلغت الوفيات 110، فيما تماثل 1790 شخصا للشفاء".