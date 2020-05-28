جنوب إفريقيا: السماح لدور العبادة بفتح أبوابها بدءًا من يونيو القادم

لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصًا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، أن دور العبادة ستفتح أبوابها بدءًا من يونيو القادم، حين تخفف البلاد المزيد من قيود العزل؛ لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصًا.

وقال رامابوسا في كلمة أذيعت بالتلفزيون: "الجماعة الدينية جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب إفريقيا، وقدّمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا".

وكانت السلطات في جنوب إفريقيا قد فرضت قيودًا أواخرَ شهر مارس لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 23 ألفًا و615 شخصًا في البلاد، وأودى بحياة 481.

وسوف تنتقل جنوب إفريقيا ابتداء من شهر يونيو القادم إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمسة مستويات؛ بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.