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عددها 10 ويتوفر بها العديد من اللغات الأجنبية

مراكز التائهين يعيد ويرشد 1000 حاج بمشعر منى اليوم

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تمكن مركز خدمات وإرشاد الحجاج التائهين بمشعر منى، اليوم، من إعادة 1000 حاج تائه أغلبهم من المسنين، إلى مواقع سكنهم بالمشاعر المقدسة.



وتبلغ عدد مراكز إرشاد التائهين في مشعر منى 10 مراكز؛ تقوم باستقبال الحاج التائه والتخاطب معه بحسب لغته؛ حيث توفر المراكز العديد من اللغات الأجنبية، ثم تقدم له خدمتين إرشاديتين بعد أخذ بياناته؛ الأولى خدمة الوصف عن طريق الخرائط وإيصاله لمقرّ سكنه؛ حيث يقوم أحد الكشافة بذلك.