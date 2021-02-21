أمانة الرياض: إغلاق 29 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة

قالت أمانة الرياض، أمس، إنها أغلقت 29 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة؛ فسلامتكم خط أحمر، وماضون بحزم لحمايتكم.. خلال الـ 24 ساعة الماضية نفّذنا 3072 جولة، رصدنا 300 مخالفة، وأوصدنا أبواب 29 منشأة.أمانة الرياض الرياض
قالت: سلامتكم خط أحمر وماضون بحزم.. 3072 جولة ورصدنا 300 مخالفة
قالت أمانة الرياض، أمس، إنها أغلقت 29 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة؛ فسلامتكم خط أحمر، وماضون بحزم لحمايتكم.. خلال الـ 24 ساعة الماضية نفّذنا 3072 جولة، رصدنا 300 مخالفة، وأوصدنا أبواب 29 منشأة.