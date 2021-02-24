نصب واحتيال عبر تطبيقات التواصل والعنوان "وظائف".. الجناة في قبضة شرطة الشرقية

المقدم الشهري: اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وجرائم المعلوماتية، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال، بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.