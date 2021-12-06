689 ألف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة السابعة والأخيرة للقمح المستورد

لعام 2021.. من الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا والأمريكتين

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (689,000) طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، حيث استطاعت المؤسسة، وبفضل الله، ثم بدعم من الدولة "حفظها الله" تأمين احتياجات المملكة من القمح حتى بداية أغسطس 2022م.

وأضاف الفارس؛ أن وصول الدفعة السابعة والأخيرة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال شهر يوليو 2022م بواقع (11) باخرة موزعة على (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (186) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (314) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (189) ألف طن، حيث تمت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتمت الترسية على (4) شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة السابعة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (4) ملايين طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو (4.6) مليون طن، منها نحو مليونَي طن سيتم توريدها -بمشيئة الله- خلال العام المقبل (2022).

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat