السلبية تطغى على ودية المنتخب السعودي أمام الباراغواي

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلبياً بلا أهداف مع ضيفه منتخب الباراغواي، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

خاض المدير الفني للمنتخب السعودي رينارد، المباراة بتشكيل مكون من: فواز القرني، وسلطان الغنام، حسان تمبكتي، محمد خبراني، عبدالرحمن العبيد، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله الحمدان، وفراس البريكان.

لم يشهد الشوط الأول فرصًا حقيقية على كلا المرميين، وظل السجال قائمًا في وسط الميدان حتى نهاية الشوط الأول من المواجهة.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين المنتخبين حتى الدقيقة ٨١، حينما تهيأت فرصة للمنتخب السعودي عن طريق اللاعب البديل مختار على، الذي سدد الكرة من خارج المنطقة، ليتصدى لها حارس منتخب الباراغواي بنجاح.