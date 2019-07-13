بدء استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران عن البدء في استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" خلال الفترة من 14 إلى 29 من شهر ذي القعدة الجاري 1440هـ.
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة للاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة https://wadhefatk.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.
يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.
خلال الفترة من 14 إلى 29 ذي القعدة الجاري
أعلنت جامعة نجران عن البدء في استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" خلال الفترة من 14 إلى 29 من شهر ذي القعدة الجاري 1440هـ.
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة للاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة https://wadhefatk.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.
يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.