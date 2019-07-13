بدء استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" بجامعة نجران

خلال الفترة من 14 إلى 29 ذي القعدة الجاري

أعلنت جامعة نجران عن البدء في استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" خلال الفترة من 14 إلى 29 من شهر ذي القعدة الجاري 1440هـ.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة للاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة https://wadhefatk.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.