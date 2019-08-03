غرامات مليونية لـ 9 صيدليات ومستودعات بالرياض .. "الصحة": أبلغونا بمخالفاتهم

خلال شوال .. واتخاذ الإجراءات النظامية التي تشمل الإغلاق التحفظي للبعض

أصدرت "صحة الرياض" قرارات بتغريم 9 صيدليات ومستودعات لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بغرامات بلغت مليونين ومائة وعشرين ألف ريال، خلال شهر شوال، بمتابعة من المدير العام للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وشدد مدير إدارة الالتزام بـ "صحة الرياض" الدكتور محمد العيبان؛ على حرص "صحة الرياض" على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة، ورصد أي مخالفات تؤثر سلباً في جودة خدماتها للمرضى والمراجعين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح أوضاعها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة،

وأكد العيبان؛ أنه لن يسمح لأيٍّ من المنشآت التي صدر قرار إغلاقها بالعمل مرة أخرى قبل التأكد من إزالة المخالفات.

ونوّه بأن "صحة الرياض" حرصت على رصد الشكاوى والبلاغات كافة التي ترد إليها حول وجود مخالفات في منشآت القطاع الخاص الصحي بما في ذلك ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل لجان تحقيق وإعلان النتائج بكل شفافية، داعية المواطنين إلى المبادرة للإبلاغ عن أيّ مخالفات تهدّد صحة المرضى والمراجعين بهذه المنشآت.

يُذكر أن إدارة الالتزام بصحة الرياض تقوم بمتابعة تطبيق الانظمة والتعليمات من خلال الجولات الميدانية والحملات المجدولة، وفي سياق ذلك ستكون هناك شاشات تعنى بالتقييم الذاتي، حيث تقوم المؤسسة الصحية بمراقبة ذاتها وفق المعايير والمتطلبات النظامية وصولاً لتقديم خدمة طبية مميزة وآمنة.

وتتجه "صحة الرياض" نحو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي سعيا في اتجاه زيادة مساهمته بالإنفاق على الرعاية الصحية بحلول 2020.