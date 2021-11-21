815 فرصة.. "إنفاذ" يقيم 5 مزادات للعقارات وآخر لمنقولات مصنع بالرياض

المركزُ بيتُ خبرةٍ متخصصٌ في الإشراف على تصفية الأصول التي يُسند إليه بيعها

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 6 مزادات علنية، تقام على عقارات ومنقولات في مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك في الفترة ما بين 25- 31 من شهر نوفمبر لعام 2021م.

وتعرض المزادات، (815) فرصة استثمارية من العقارات والمنقولات، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية، إضافة إلى منقولات متنوعة تتمثل في آلات ومعدات صناعية لمصنع بيتومين الرياض المحدودة.

وتبدأ المزادات، بمزاد الفُرص المُقام على 4 عقارات في مدينة الرياض، ثم مزاد نجد المقام على عقار أرض خام في محافظة الرس، ومزاد الخرج المقام على 7 عقارات في محافظة الخرج، ومزاد جوهرة جازان المقام على 5 عقارات في مدينة جازان، ومزاد قمة الرياض الإلكتروني المقام على 5 عقارات، في مدينة الرياض، إضافة إلى مزاد علني لبيع منقولات مصنع بيتومين الرياض المحدودة، تتمثل في 793 أصلًا منقولًا من المعدات الصناعية لصناعة الإسفلت المستحلب والعوازل الإسفلتية بمدينة الرياض.

ويمكن الاطلاع على محتويات المزادات العقارية ومزادات المنقولات من خلال صفحة المزادات بموقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الإلكتروني.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد؛ وذلك من خلال تعيين الخبراء ومُزَودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.