السفير "العريفي" يناقش مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية

استعرض خلال الاجتماع آفاق التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الثلاثاء في بروكسل مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.