الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" إلى 8 حالات

بينهم 3 حالات من عائلة واحدة.. ووُضعوا تحت الحجر الصحي ببوفاريك

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر.

وفي التفاصيل، أوضح بيان أصدرته وزارة الصحة الجزائرية أن الحالات الثلاث الجديدة جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة، مفيدة بتسجيل 4 حالات إصابة جديدة أخرى على مستوى محافظة البليدة؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 8 حالات.

وأكدت في بيانها أن المصابين وُضعوا تحت الحجر الصحي بمستشفى مدينة بوفاريك.

يُذكر أن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر سُجلت يوم 25 فبراير الماضي لإيطالي يعمل بشركة نفطية أجنبية عاملة بالجزائر.