السديس عن تدشين جهاز لتعقيم الهواء والأسطح بالمسجد النبوي: نواكب كل جديد

قال: لضمان سلامة الزائرين ومحاربة العدوى والفيروسات وغيرها داخل الحرمين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، جهاز التطهير والتعقيم بتقنية الأوزون؛ وذلك ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد النبوي والروضة الشريفة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.

وأشاد الرئيس العام بتهيئة التقنيات والأساليب الحديثة في مكافحة جميع الأوبئة والميكروبات؛ مؤكدًا ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان سلامة زائري المسجد النبوي الشريف، مشددًا على ضرورة مواكبة كل جديد في مجال محاربة العدوى والفيروسات وغيرها داخل الحرمين الشريفين.

يُذكر أن هذه التقنية سَبَق استخدامها بالمسجد الحرام في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة؛ لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وتم تركيب أجهزة تعقيم وحدات نظام شبكات التكييف المغلقة، وكذلك تعقيم الأرضيات والسجاد بوحدات متنقلة، كما يعد التعقيم بالأوزون صديقًا للبيئة والإنسان بدون أي مخلفات كيميائية.