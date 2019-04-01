"العريفي": زيارات الملوك للمناطق نهج للمؤسس.. وأبناؤه ماضون عليه

استقبلت المنطقة الشرقية قائد نهضتها وولي عهده بالحب والوفاء

قال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي: إن المنطقة الشرقية ابتهجت بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- في زيارته الميمونة للمنطقة.

وأضاف العريفي: استقبلت المنطقة الشرقية قائد نهضتها وولي عهده الأمين بالحب والوفاء، وهي الزيارة الكريمة التي تشرّف بها أهالي الشرقية، وتأتي دفعًا لمسيرة البناء والتنمية في كل المناطق؛ وهذا هو نهج هذه القيادة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيّب الله ثراه؛ لضمان مستقبل مشرق وغد أفضل -بإذن الله- لأبنائهم المواطنين، ولله الحمد ورغم التحديات والعقبات التي تمر بها المنطقة؛ إلا أننا في هذا الوطن الغالي نسير بخطى ثابته نحو التقدم والازدهار ورغد العيش والنماء.

ولفت الدكتور العريفي إلى أن جميع أبناء المنطقة رجالًا ونساءً كبارًا وصغارًا، يتطلعون بكل حب وترحاب لهذه الزيارة الميمونة، وهم يبادلون خادم الحرمين الشريفين الحب بالحب، والوفاء بالوفاء، مجددين لمقامه الكريم الولاء والطاعة؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظه ويعلي شأنه، وأن يحفظ لنا بلادنا الغالية، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحق لنا الفخر بالانتماء لهذا الوطن الغالي، وتحت هذه القيادة الحكيمة التي تعمل من أجلنا، وتسهر لتحقيق أمننا ورخائنا ورغد عيشنا؛ فهنيئًا لنا بقائدنا الغالي وولي عهده الأمين، وحفظ الله وطننا وقيادتنا وإلى الأمام يا وطني.